Governador Rodrigo Garcia anuncia repasse de R$ 5,5 milhões para o Hospital de Esperança de Prudente que atende a região

O governador Rodrigo Garcia confirmou nesta sexta-feira (20), em Presidente Prudente, o início das obras do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro e também autorizou o repasse de R$ 5,5 milhões para o custeio do Hospital do Câncer na cidade, conhecido como Hospital da Esperança. Rodrigo Garcia anunciou R$ 254,5 milhões em investimentos para os municípios da região, durante o programa Governo na Área.

“Saúde é algo que está sendo reorganizado em todo o estado porque, depois da pandemia, a sociedade paulista passou a exigir uma saúde melhor. Anunciamos hoje o apoio ao Hospital da Esperança para que possa ampliar o atendimento no combate ao câncer. E também anunciamos a construção de uma unidade do Lucy Montoro, que vai garantir atendimento para os municípios de toda a região”, disse Rodrigo Garcia.

Referência no tratamento para pacientes com deficiências físicas incapacitantes, o novo Lucy vai beneficiar 45 municípios, abrangendo 780 mil habitantes. A obra está orçada em R$ 17,1 milhões e terá seu início neste mês. A estrutura prevê duas alas e contará com espaço para treino de marcha e convivência para os pacientes, além de um jardim sensorial. A previsão é para que a unidade esteja pronta no final de novembro de 2023.

O repasse financeiro de 5,5 milhões para o Hospital do Câncer, o Hospital Esperança, vai ajudar na assistência oncológica para a população de toda a região. Criado em 2009 pela Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente, a unidade conta com 122 leitos e tem instalações necessárias para prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Desde agosto do ano passado é uma Unacon (Unidade de Assistência de Alta Especialidade em Oncologia).