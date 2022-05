DRACENA: Prefeito recebe deputado Mauro Bragato e agradece por mais de R$ 3 milhões destinados ao Município

O deputado estadual Mauro Bragato (PSDB) visitou Dracena na terça-feira, 17, à tarde. O parlamentar foi recebido na Prefeitura, pelo prefeito André Lemos e o secretário de Administração Serginho Baravelli.

Acompanharam o deputado, o prefeito de Junqueirópolis Osmar Pinato, o presidente do diretório municipal da sigla em Dracena Mário Buccironi, e também participaram os subprefeitos dos distritos de Jaciporã Tato e Jamaica Adriano e o funcionário do DER o Sr. Edvaldo (Pretinha). O vereador Rodrigo Castilho não pôde participar porque testou positivo para covid-19.

Bragato ainda esteve na EMDAEP, Fundec, na Santa Casa, na Associação Comercial e Empresarial (ACE) e na empresa Vidrosul.

O prefeito André agradeceu todo apoio que Bragato vem oferecendo ao município de Dracena, sempre se colaborando à disposição. Nestes 500 primeiros dias do governo local, o parlamentar proporcionou a administração, por meio do seu trabalho junto ao Governo do Estado, um valor de R$ 3.055.000,00 (três milhões e cinquenta e cinco mil reais).

“Agradeço toda parceria que o deputado Bragato tem com o nosso município, nestes primeiros 500 dias do meu governo já nos apoiou com mais de R$ 3 milhões de reais em benefícios, fazendo com que Dracena se desenvolva cada vez mais para o bem de toda população”, pontuou o chefe do executivo municipal.

André aproveitou mais esta oportunidade para solicitar ao deputado Bragato uma verba de R$ 650 mil, com o objetivo do município poder construir calçadas nas áreas verdes, melhorando tanto a questão da limpeza nestes locais quanto o visual.

Nestes 500 dias de Governo André Lemos, o deputado Mauro Bragato, por meio do seu trabalho de parceria com a administração municipal viabilizou para a cidade os seguintes recursos, confira:

– Aquisição de pá-carregadeira convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Regional R$ 400 mil com R$ 270 mil Prefeitura.

– Veículo para transporte de pacientes à Prefeitura R$ 150 mil em licitação.

– R$ 500 mil para infraestrutura urbana em licitação.

– Para EMDAEP, rolo pneumático no valor de R$ 600 mil e um rolo chapa valor de R$ 700 mil. Documentação em andamento pela Secretaria de Desenvolvimento Regional e a Prefeitura.

– R$ 100 mil para infraestrutura urbana distrito Jaciporã, convênio em andamento.

– Para Santa Casa foram destinadas cinco máquinas de hemodiálise R$ 325 mil.

– R$ 180 mil para custeio a pagar.

– A pedido da Santa Casa de Dracena, o deputado trabalha junto à Secretaria de Estado da Saúde, para implantar o credenciamento da instituição na aérea de Neurocirurgia.

– Unesp início da construção de quadra poliesportiva esportiva no campus valor de R$ 100 mil.

– Está autorizada pelo DER, a conservação da Rodovia SP 563 Euclides Figueiredo numa extensão de 48 km.

-O deputado teve uma contribuição importante na articulação junto ao Conselho Estadual de Educação para aprovação junto ao Conselho Estadual de Educação do Curso de Medicina para Dracena para Fundec/Unifadra que tornou o município e região referência regional na área de Saúde.