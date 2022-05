Durante fuga, homem bate carro lotado de maconha em ambulância que transportava mulher em trabalho de parto

Outras viaturas foram acionadas e a PM fez um cerco. “Quando chegou em Presidente Prudente, no km 591, ele colidiu com um ambulância de Santo Anastácio (SP), onde tinha uma gestante em trabalho de parto”, falou o soldado.

O motorista saiu do carro e tentou fugir, porém foi detido. Os tabletes de maconha estavam no porta-malas e nos bancos do veículo.

“Ele falou que pegou a droga em Deodápolis, no Mato Grosso do Sul, e que levaria para São José do Rio Preto (SP)”, salientou Celino. Ele falou que receberia R$ 2,5 mil pelo serviço.