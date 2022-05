FLÓRIDA: Educação assina termo de adesão ao Programa Sesi-SP de Reforço Educacional Pós-Pandemia

Visando recompor as perdas causadas na Educação dos alunos de todos os municípios paulistas, o Sesi-SP lançou o Programa de Reforço Educacional Pós-Pandemia.

A proposta do programa foi apresentada em evento realizado no Hotel Sesi em Presidente Epitácio na manhã da última segunda (16), para 45 municípios da região oeste do Estado, incluindo a Nova Alta Paulista.

A ideia é apoiar os prefeitos e suas equipes durante o processo de recuperação escolar dos alunos impactados diretamente pela pandemia, sem interferir na gestão local da Educação. A adesão dos municípios é gratuita.

Flórida Paulista esteve presente no evento, sendo representada pela diretora da escola Emef Octaviano José Corrêa, professora Clélia Corveloni Pardinho e a coordenadora pedagógica Elaine Cassia da Silva, que representaram o prefeito Wilson Fróio Júnior e a secretária municipal de Educação Carmem Lopes Paschoaleto.

Na oportunidade, a diretora Clélia Corveloni Pardinho assinou em nome da administração municipal o termo de intenção de adesão ao convênio com o Sesi-SP para a implantação do programa aos alunos do ensino municipal.

O prefeito Fróio ressaltou a importância da educação e do dever da administração municipal de acompanhar de perto este processo de recuperação da aprendizagem dos alunos.

Já a secretária de Educação Carmem Paschoaleto destacou que o programa apresentado pelo Sesi é uma ferramenta importante para a educação.

O diretor dos Centros de Atividades do Sesi (CAT Sesi) em Presidente Prudente e Presidente Epitácio Sidnei Junqueira, enfatizou que o grande foco do Sesi-SP é a educação. “Este direcionamento foi dado pelo nosso presidente, Josué Gomes da Silva (Fiesp/Sesi), preocupado com este momento pós pandemia. Queremos contribuir para reverter este quadro desfavorável na educação do nosso Estado e do nosso país”.

SOBRE O PROGRAMA

O objetivo do Programa de Reforço Educacional Pós-Pandemia é auxiliar na recuperação do impacto negativo causado na educação pública por conta da pandemia de Covid-19. Os analistas técnicos educacionais contratados pelo Sesi-SP, serão multiplicadores de conhecimento e integrantes fundamentais da transformação promovida na educação paulista. Eles atuarão na capacitação dos educadores das escolas públicas municipais de todo o estado na alfabetização e no reforço escolar nas áreas de português e matemática.