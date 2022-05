Homem morre após queda de bicicleta

Muito popular e estimado pela comunidade tupãense, Elias Pinheiro, 60 anos, conhecido popularmente por Lia, que trabalhou por vários anos no Jornal Folha do Povo e no momento atuava no Jornal Diário de Tupã, morreu após sofrer uma queda de bicicleta na Avenida Tamoios, neste domingo, dia 22.

Segundo informações, na tarde deste domingo, o tupãense Lia seguia com bicicleta pela avenida quando acabou sofrendo uma queda. Elias Pinheiro ainda foi socorrido pelo resgate a Santa Casa de Tupã, recebeu atendimento médico na unidade de saúde, mas infelizmente faleceu.