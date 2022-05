MARIÁPOLIS: Assistência Social adquire cobertores para atendimento das famílias

A Prefeitura Municipal de Mariápolis por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social realizou a aquisição de um total de 362 cobertores para atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com a Prefeitura Municipal os cobertores foram adquiridos através de recursos estaduais repassados ao Município para esses atendimentos.

A medida visa ampliar a proteção e conforto às famílias que necessitam que diante da onda de frio que chegou a região e do inverno que se aproxima e promete ser bastante rigoroso este ano, de acordo com as projeções dos institutos meteorológicos.