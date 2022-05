SALMOURÃO: EMEFI Stela Boer Maioli recebe palestra da Polícia Militar

Na terça-feira, dia 17, em atenção ao “Projeto Aprender Juntos”, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC- SP), a direção da escola EMEFI Stela Boer Maioli, Gisele Vilella de Avance Fregolente, solicitou ao Comandante da Polícia Militar do município de Salmourão, Sargento PM Airton Peçan, uma palestra sobre orientações no trânsito.

A palestra foi ministrada pelo comandante Sargento Peçan e o Cabo PM Anguita de Osvaldo Cruz.

O projeto, que acontece também em conjunto com a Diretoria de Ensino de Adamantina e que visa consolidar habilidades essenciais para a trajetória escolar dos estudantes, teve como público alvo alunos com idade entre 5 e 10 anos, que na ocasião puderam conhecer bem de perto a Base Comunitária Móvel, pertencente à base comunitária Osvaldo Cruz, que foi apresentada pelos Sargento PM Peçan e Cabo PM Anguita.