Carreta pega fogo em rodovia e causa engarrafamento de 2 quilômetros

Segundo informações da concessionária que administra o trecho, o acidente aconteceu no quilômetro 343, na pista com sentido a Franca (SP), por volta das 6h. Não há informações sobre vítimas.

O atendimento ao incêndio foi realizado pelas equipes da concessionária Arteris ViaPaulista, com apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária. As causas do incêndio serão investigadas.