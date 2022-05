FLÓRIDA: Aceleradas as obras para a implantação de nova praça esportiva

No mês de fevereiro, foi iniciada em Flórida Paulista a preparação do local que irá receber a implantação de uma nova praça esportiva. Trata-se do Projeto Areninha do Governo do Estado.

Após a preparação da base e dreno, as obras foram interrompidas pela empresa contratada pelo Governo do Estado para a execução da obra.

E na semana passada a empresa retomou os serviços para a implantação desta nova praça esportiva. As obras agora estão em ritmo acelerado com a base sendo preparada para receber toda a estrutura que irá compor o novo complexo esportivo.

O projeto realizado pelo Governo do Estado através da Secretaria de Esportes do Estado tem como objetivo a implantação de um espaço com campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancadas e iluminação de led.

A implantação deste novo espaço esportivo em Flórida Paulista está sendo viabilizado através de indicação do deputado estadual Vinícius Camarinha atendendo solicitação do prefeito Wilson Fróio Júnior.

A implantação será feita em parceria com a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista que disponibilizará de um terreno e a base com ligações de água e energia elétrica, sendo que o Governo do Estado implantará o Projeto Areninha.

O local escolhido para a implantação do Projeto Areninha é na pista de cooper, no espaço que possui gramado. Desta forma o campo de futebol society e a quadra de basquete 3×3, ficarão dentro da pista de cooper.

A instalação do Projeto Areninha tem um investimento estimado de R$ 350 mil, que será inteiramente executado com recursos do Governo do Estado e a previsão é que dentro de 60 dias as obras estejam finalizadas pela empresa contratada.