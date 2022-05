JUNQUEIRÓPOLIS: Inaugurado o CREAS e realiza caminhada de conscientização

O município de Junqueirópolis, inaugurou na quarta-feira (18/05) as dependências do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, localizado na rua Quinzinho da Cunha, 479, centro de Junqueirópolis.

A inauguração aconteceu logo após a caminhada de “18 de maio” – Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído em Lei Federal, para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes.

Com participação de alunos das escolas estaduais e municipais a caminhada de saiu da av. Sete de Setembro, em frente a loja de Material de Construção do Tino, seguindo a av. Rui Barbosa até a rua Quinzinho da Cunha, onde as autoridades do município se uniram para a inauguração oficial do CREAS – Junqueirópolis.

Na oportunidade o prefeito Osmar Pinatto falou da importância do CREAS em favor da população, dirigindo os cumprimentos aos órgãos parceiros de Campanha: Educação Municipal e Estadual, Saúde, Assistência Social, Cras, Caps, Cci, Conselho Tutelar, Polícia Militar, Polícia Civil, Semente da Vida, Promotoria de Justiça e Câmara Municipal.

Como Prefeito Amigo da Criança! Pinatto destacou que o comprometimento de todos em garantir os direitos das crianças e adolescentes, uma responsabilidade de toda a sociedade, da família, da comunidade e do Estado em garantir que isso seja determinante, para a formação sadia dos nossos jovens.