MARIÁPOLIS: Deputado visita a cidade e anuncia verba de R$ 100 mil para a Saúde

A convite do ex-candidato a vice-prefeito Zé Gordinho, Mariápolis recebeu a visita do deputado estadual Rafa Zimbaldi que esteve acompanhado do filho do Deputado Fede-ral Luiz Carlos Motta.

A visita ocorreu na Câmara Municipal, onde o deputado foi recebido por autoridades de Mariápolis.

Na oportunidade o deputado Rafa Zimbaldi anunciou a destinação de uma emenda no valor de R$ 100 mil para Saúde de Mariápolis, atendendo pedido do vereador Cleber Bicudo.

Os presentes agradeceram o deputado Rafa Zimbaldi que não teve voto na cidade e já está ajudando Mariápolis com uma importante verba para saúde.

Na visita do deputado Rafa Zimbaldi em Mariápolis esteve presente os vereadores Cle-ber Bicudo, Pedrinho, Sigmar e Ailton, bem como do prefeito Ricardo Watanabe e do vice-prefeito Gilson, além de outros convidados.