FLÓRIDA: Santa Casa solicita verba de R$ 100 mil ao deputado Mauro Bragato

O provedor da Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista, José Arlindo Rafael, acompanhado da diretora administrativa Roseli Bardella, solicitaram uma verba no valor de R$ 100 mil ao deputado estadual Mauro Bragato.

A solicitação foi realizada durante a visita do deputado Mauro Bragato ao gabinete da Prefeitura Municipal ocorrida na última segunda-feira (16), ocasião em que também estavam presentes o prefeito Fróio, vice-prefeito Nei Gazola, presidente da Câmara, Tiago Ribeiro de Souza e vereadores João Catenga e Gato do Ovo.

De acordo com o provedor, caso seja liberada, a verba será empreendida no custeio do hospital para o atendimento da população floridense.

Bragato mostrou-se bastante comprometido em trabalhar visando a liberação do recurso para a Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista junto ao Governo do Estado e também em sua visita pode conhecer um pouco do trabalho desenvolvido prol à população floridense.