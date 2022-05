Major PM Ivan Garcia é promovido ao posto de Tenente Coronel

Também foi promovido o Ten. PM Medeiros, agora 1º Tenente



Foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo a promoção do Oficialato da Polícia Militar incluindo o Oficiais da área do Comando de Policiamento do Interior Oito a contar da data de ontem (24.

Entre os oficiais promovidos, o Major PM Ivan Garcia de Oliveira do 25º BPM/I ao posto de Tenente Coronel da Polícia Militar e também o 2º Tenente PM Juliano Pires de Medeiros que foi promovido ao posto de 1º Tenente PM.



HITÓRICO DO TENENTE CORONEL IVAN

O Tenente Coronel Ivan, ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo no ano de 1991 no Curso de Formação de Soldados em Osasco (CPAM-8), alcançando a 1ª classificação.

Trabalhou como Soldado PM no 2º Batalhão de Policiamento de Choque nos anos de 1992 a 1993.

Ingressou na Academia do Barro Branco na Turma 1996 no ano de 1993 e após a conclusão do curso de oficiais, trabalhou em Unidade da Polícia em São Paulo e posteriormente comandou o Pelotão de Força Tática do 25º BPM/I.



Entre os cursos, dentro da instituição, podemos citar: o curso de Força Tática em 2002, Policiamento em Eventos no ano de 2011, Batalhão Especial de Pronto Emprego – Força Nacional, em 2011 também, Direitos Humanos e outros cursos, operacionais e administrativos da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Trabalhou como Tenente PM no 17ºBPM/M, 25º BPM/I e 28º BPM/I.



Como Capitão PM, comandou a 1ª e a 4ª Companhia PM do 25ºBPM/I e como Major foi Coordenador Operacional do 25º BPM/I e do 42º BPM/I (sede em Presidente Venceslau), além de exercer a função de Subcomandante do 8º BAEP (sede em Presidente Prudente) no ano 2019.

O Comandante do 25º BPM/I, Tenente Coronel Ivan Garcia de Oliveira, também tem a formação de Bacharel em Direito em 2008 pela AEMS (Associação de Ensino e Cultura de Mato Grosso do Sul – Faculdades Integradas – Três Lagoas).

Parabéns Tenente Coronel PM Ivan pela promoção conquistada. Os oficiais e praças do 25º BPM/I desejam muito sucesso.