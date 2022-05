OSVALDO CRUZ: Prefeitura coloca máquina varredora em funcionamento

A Prefeitura de Osvaldo Cruz iniciou os trabalhos da máquina de limpeza mecanizada de ruas e avenidas.

Com isso, a Secretaria de Operações Urbanas deve garantir mais agilidade, eficácia e otimização do trabalho de limpeza urbana do município.

O equipamento com vassoura hidráulica foi adquirido com investimento de R$ 100 mil.

A máquina é rebocada por um trator e possui um sistema de escovas frontais, filtros e exaustores, que fazem com que durante o processo de varredura o pó não fique em suspensão.

A varredora dispõe ainda de uma caçamba onde a sujeira e os demais detritos são armazenados.

A aquisição do equipamento leva em conta a necessidade de manter as vias livres de areia e pedregulhos, cuja presença pode causar a queda de motociclistas, além do fato de evitar o entupimento de bocas de lobo, fato que leva a deterioração do asfalto.

A máquina já está em operação e será utilizada conforme escala de prioridades pela Secretaria de Operações Urbanas.