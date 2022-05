Preso é assassinado dentro de cela; autores abriram o peito da vítima e retiraram-lhe órgãos

Segundo a Polícia Civil, os autores do crime abriram o tórax da vítima e retiraram-lhe os órgãos. Ainda segundo a polícia, a vítima foi golpeada com vidro, lâmina metálica e pedaços de madeira.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Participativa da Polícia Civil, um agente penitenciário que trabalha no local contou que, por volta das 5h, após assumir o plantão, acompanhado de outro funcionário da unidade, efetuava a contagem individual dos sentenciados do pavilhão inferior do Raio 2, quando, ao abrir a porta da cela 4, dois presos saíram arrastando um colchão com um corpo coberto por um cobertor.

Os dois presos foram questionados sobre do se tratava aquela situação, pois o agente penitenciário até pensou que fosse algum reeducando adoentado, e disseram que haviam tido um “desacerto” e terminaram por matar a vítima.

Outros servidores estiveram no local e verificaram que o sentenciado já não apresentava sinais vitais.

A cela era habitada por 19 sentenciados e todos foram retirados do local e conduzidos à chefia para providências. Eles foram questionados sobre aquela situação e informaram que tudo ocorreu durante a madrugada e que foram impossibilitados de prestar socorro à vítima e chamar os funcionários, uma vez que teriam sido ameaçados pelos autores do homicídio.



Ainda segundo o Boletim de Ocorrência, os presos também relataram que o motivo do crime foi um problema entre os envolvidos e que até então não tinham percebido qualquer desentendimento entre os autores e a vítima.

“Os indícios de autoria, a seu turno, foram demonstrados pelos termos dos depoimentos das testemunhas e interrogatório dos indiciados”, pontuou a Polícia Civil.