Sitiante é autuado em quase R$ 11 mil por destruir vegetação nativa

A Polícia Militar Ambiental chegou ao local após uma denúncia de destruição de vegetação nativa em um sítio. Na propriedade rural, a equipe constatou a degradação ambiental mediante o bosqueamento e corte de árvores isoladas e seletivas.

Foram elaborados em desfavor do responsável pela propriedade dois Autos de Infração Ambiental, sendo um por destruir 0,41 hectares de vegetação nativa em estágio inicial mediante bosqueamento no valor de R$ 2.255, e outro por explorar qualquer tipo de vegetação nativa mediante o corte isolado e seletivo de 29 árvores no valor de R$ 8.700.