Dois homens ficam feridos em acidente envolvendo quatro veículos na BR-153 em José Bonifácio

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo bateu na lateral do outro, enquanto os outros dois colidiram de frente.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito ficou interditado das 13h30 às 19h30, pois um dos veículos envolvidos no acidente estava carregado com formol. O congestionamento no trecho da Rodovia BR-153 chegou a dez quilômetros.