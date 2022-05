DRACENA: Máquinas aspiradoras começam a ser usadas na zeladoria da cidade

A Limpeza Pública dá início as atividades da máquina aspiradora de grande porte na zeladoria do município de Dracena. Na semana passada, foram apresentados os três equipamentos, sendo um de grande porte e outros dois menores, adquiridos com recursos próprios da municipalidade no valor de R$ 67 mil.

Nesta quinta-feira foram efetuados serviços em vários pontos do Jardim das Palmeiras e também na Praça Rotary utilizando a máquina. O secretário Marcos da Cruz acompanhou parte dos trabalhos.