Entidades assistenciais recebem veículos apreendidos da Polícia Civil

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, realizou nesta quinta-feira (26), a entrega em doação de dois veículos para entidades assistenciais do município de Junqueirópolis. Foram beneficiadas a Sociedade de Proteção à Infância – SPI, que recebeu um Fiat Pálio e a Comunidade Terapêutica Lar Santa Terezinha, que agora conta com um GM Montana para um melhor atendimento a seus assistidos.

Os referidos veículos estavam sob custódia na Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, por terem sido usados na prática de crime, a exemplo, do crime de tráfico de drogas. A entrega dos automóveis foi possível após decisão proferida em requerimento postulado ao Poder Judiciário da Comarca de Junqueirópolis.

As entendidas assistenciais recebedoras farão um melhor proveito social dos bens apreendidos, beneficiando as pessoas que necessitam. A Polícia Civil espera, em breve, promover outras doações de veículos beneficiando mais entidades do município.