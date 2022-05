FLORA RICA: Realizado novo curso de operação e manutenção de tratores

Os cursos do Senar seguem a todo vapor em Flora Rica beneficiando grande número de pessoas da comunidade.

Os cursos que ocorrem ao longo dos meses no município de Flora Rica, são resultados de uma parceria da prefeitura com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura de Flora Rica, o Sindicato Rural de Junqueirópolis e o Senar.

Na semana passada ocorreu a segunda edição do curso de operação e manutenção de tratores, ministrada pelo instrutor Marcos Antônio Volpine e que levou conhecimentos essenciais a uma nova turma de alunos.

De acordo com o secretário do Meio Ambiente, Inaldo Nascimento, nas próximas semanas haverá também o curso de que testará e desenvolverá as habilidades dos alunos com o mel.