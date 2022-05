FLÓRIDA: Município supera a marca de 130 casos de dengue

Em novo boletim divulgado no começo desta semana pela Secretaria Municipal de Saúde, mostra que o município atingiu a marca de 137 casos positivos de dengue.

Ainda conforme o boletim foram outros 220 casos notificados, 78 casos descartados e cinco aguardam resultados.

A equipe de Controle de Vetores está promovendo a nebulização nos locais em que há casos confirmados. Além disso, os profissionais estão fazendo nebulização em todas as áreas do município e visitas de rotina tendo como foco acabar com os criadouros.