Polícia Civil de Pracinha entrega veículo apreendido para a Prefeitura

Nesta data (26/05) a Polícia Civil do Município de Pracinha/SP realizou a entrega de um veículo I/Fiat Siena EL Flex para a Prefeitura Municipal de Pracinha/SP representada por seu Prefeito Maurilei Aparecido Dias da Silva.

O veículo, um I/Fiat Siena EL Flex, Ano 2011/2012, em bom estado de conservação, foi apreendido no corrente ano, em atos de Polícia Judiciária na investigação do Crime de Tráfico de Entorpecentes e encontrava-se no Pátio da Delegacia do Município, sob ação do tempo e deteriorando-se gradativamente.

Por Representação da Polícia Civil de Pracinha/SP, que solicitou a destinação definitiva do veículo em favor da Prefeitura Municipal, a Juíza da 1ª Vara da Comarca de Lucélia/SP, com parecer favorável do Ministério Público, determinou o depósito em favor do Município, ficando a Prefeitura Municipal autorizada a utilizar o veículo até a Sentença Definitiva.

Em razão disso, nesta data, o Prefeito Municipal esteve na Delegacia de Polícia onde o veículo foi formalmente entregue, ficando sob a responsabilidade da Municipalidade.