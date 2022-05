SALMOURÃO: Festa do Peão é sucesso de público

A 21ª Festa do Peão de Salmourão foi sucesso de organização e público, atraindo moradores de toda a região, mesmo no frio intenso que fazia nos dias 19 a 21 de maio.

O evento contou com entrada franca e etapa do Circuito Rancho Primavera, além de boate no camarote todas as noites e grandes shows: Bruno & Barreto, Jean & Julio e fechando com Pedro Paulo & Alex.

A prefeita Sônia Gabau agradece a todos que prestigiaram e a sua equipe que colaborou para que o evento fosse inesquecível.

“Festa maravilhosa, tudo muito bem organizado e lindo. Parabéns a todos os envolvidos”, comentam nas redes sociais quem esteve presente no Rodeio de Salmourão.