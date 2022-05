Criança de 9 anos morre em decorrência de dengue

A menina Gabriela Pastrez de apenas 9 anos moradora em Arco-íris faleceu na madrugada desta sexta-feira em decorrência da dengue.

Diagnosticada com dengue e com as plaquetas sanguíneas muito baixas foi trazida para Santa Casa de Tupã, uma vez que não há atendimento neste nível de complexidade em Arco-Íris, mas por necessidade de internação em uma UTI pediátrica foi inserida no sistema CROSS, sistema de regulação de vagas do Governo do Estado de São Paulo, sendo transferida nesta quinta-feira (26) para Ourinhos.

Mesmo com a transferência, a criança não suportou e foi a óbito na madrugada desta sexta-feira (27). Não há, nas mídias oficiais da Prefeitura de Arco-Íris um balanço atualizado dos casos de dengue na cidade, sendo que em 30 de abril a cidade somava 24 casos de dengue.