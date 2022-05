IRAPURU: Prefeitura recebe nova ambulância para reforçar frota da Saúde

No dia 13, a Prefeitura Municipal de Irapuru recebeu uma nova ambulância que será destinada para a Secretaria da Saúde.

O veículo irá auxiliar o trabalho dos profissionais da Central de Ambulância, tanto no deslocamento de pacientes para as unidades de saúde da região, como para casos de urgência dentro do próprio município.

A aquisição foi um pedido feito pelo vereador Heitor Nelson Ferreira ao deputado estadual Reinaldo Alguz, que prontamente atendeu a solicitação viabilizando uma verba junto ao Governo do Estado.

O prefeito Mazinho e o vice Luiz entregaram a chave da ambulância para a secretária de Saúde, Ariane.