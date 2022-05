LUCÉLIA: Concluída a instalação de 369 luminárias de led

A Prefeitura Municipal informou que foi concluída recentemente a instalação das 369 luminárias de led 100W no município de Lucélia.

Nesta etapa, os últimos pontos que receberam as melhorias foram a alameda Demétrio Cavlak e o entorno da praça José Firpo.

Além de ter melhorado a iluminação nos locais, trouxe maior segurança e economia aos cofres públicos.

A conquista foi adquirida por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Reinaldo Alguz, no valor de R$ 258 mil. A Prefeitura de Lucélia investiu, por meio de recursos próprios, R$ 53.600,00, totalizando R$ 311.360,00 em melhorias na iluminação pública no município.