Shows com Marcos Pasa e Trio Festança na próxima semana em Flórida Paulista

Segundo o empresário “Borges” (Imperial Eventos), a grande expectativa tem resultado na busca por convites antecipados



Um dos eventos mais esperados pelo público de Flórida Paulista e região, os shows ao vivo com Marcos Pasa e o Trio Festança acontecem na próxima semana.

Serão dois dias de festa, que prometem reunir um grande público, contando inclusive com a presença de pessoas e caravanas de toda a região.

Em conversa com o empresário Laércio Borges, a reportagem do jornal e site Folha Regional foi informada de que dezenas de pessoas já garantiram os ingressos para o evento, inicialmente vendidos por apenas R$ 20 por pessoa, ou mesas com quatro lugares por R$ 100.

Borges ainda destacou que ainda os “amantes dos bailes”, estão fazendo a reserva antecipada, o que garante a participação nos dois dias de evento.



“Para falar a verdade, estou surpreso com a grande aceitação destes shows. Era esperada a boa receptividade, mas tem superado as nossas expectativas”, revelou Borges.

Vale destacar que mesmo com a grande capacidade do Imperial Eventos, poderá haver a indisponibilidade dos convites para a venda na portaria, ou seja, é melhor se antecipar para não ficar de fora.

DATAS DOS SHOWS



Os shows com Marcos Pasa e o Trio Festança acontecem nos dias 3 e 4 de junho, a partir das 22h no Imperial Eventos de Flórida Paulista.

Uma estrutura de segurança, apoio e completo serviço de bar estarão a disposição do público presente.

CLIQUE AQUI e RESERVE AGORA o seu convite