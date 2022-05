Show de Henrique e Juliano tem acidente no palco

Um show da dupla sertaneja Henrique e Juliano acabou encerrado após um acidente no palco com três produtores da equipe na madrugada desta sexta-feira (27/5) em um exposição agropecuária na cidade de Franca, no interior de São Paulo.

De acordo com reportagem do G1, os três pacientes não estão com as vidas em risco e apresentam quadro clínico estável. Os profissionais sofreram uma queda do palco quase no fim do show da dupla.

Testemunhas disseram ao site de notícias GCN que os produtores caíram ao tentar ajudar uma fã a subir no palco.