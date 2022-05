Cancelamento de show de dupla sertaneja vai parar na polícia

Agendado para ser realizado na noite desta sexta-feira (27), o show da dupla Hugo e Guilherme acabou cancelado ainda no período da tarde, e deixou o público mariliense a ver navios. A apresentação ocorreria no Espaço T.

Um boletim de ocorrência por estelionato, danos morais e quebra de contrato foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) pelos contratantes. Os produtores locais afirmam que o show, inclusive, foi pago com antecedência e não houve motivo plausível para o cancelamento por parte dos artistas e da produção da banda.

“Fechamos a data no dia 3 de maio e imediatamente começamos a divulgação do evento. Foram 24 dias de propaganda. Hoje os músicos chegaram e se hospedaram no hotel Tenda. Depois a produção seguiu para o Espaço T, onde a banda começou a descarregar o caminhão. Até aí tudo bem. Do nada, um dos sócios da produtora disse que não tinha visto divulgação suficiente na cidade, como faixas, montaram no caminhão e simplesmente foram embora sem dar explicações”, conta Cláudio Cirino, da Cirino Entretenimento.

O produtor alega que, em 16 anos trabalhando na área, nunca passou por algo do tipo. “Ficamos sem entender. Nunca aconteceu algo do tipo, abandonar um show que já estava pago dizendo que não tinha divulgação. Estamos trabalhando em parceria com uma das maiores organizadoras do Brasil que é Caskinha Produções, de Votuporanga. Imediatamente acionamos nosso jurídico e registramos o caso na Polícia Civil. Só de outubro para cá foram sete shows bem sucedidos”, destaca.