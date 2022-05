Secretaria de Turismo e Viagens fará treinamentos regionais

A Secretaria de Turismo e Viagens dará início, na próxima semana, a uma série de dez workshops do programa Turismo SP em Ação, com o objetivo de unir esforços para dinamizar o turismo em cinco polos do Estado de São Paulo: Oeste – Pontal e Vale do Paranapanema; Noroeste – Rios; Sudoeste – Cânions; Nordeste – Baixa Mogiana; e Leste – Vales Históricos e da Fé.

O primeiro encontro será na próxima terça-feira (31), em Marília, e vai receber representantes das Regiões Turísticas (RTs) Alto Cafezal e Circuito das Nações. O segundo, no dia 1º, acontece em Pirapozinho, e terá como foco as RTs de Pontal Paulista e Sol do Oeste. No evento, a Secretaria de Turismo e Viagens, em parceria com interlocutores locais, entidades e iniciativa privada, fará o mapeamento de oportunidades e desafios.