Unoeste inaugura oficialmente o novo campus em Guarujá

Na certeza de que a educação é o caminho para o desenvolvimento integral de um país, bem como exerce o poder de transformar vidas, a Unoeste (Universidade do Oeste Paulista) reafirma seu compromisso na Baixada Santista com a inauguração oficial do novo campus em Guarujá. Com investimento que ultrapassa os R$ 70 milhões, a estrutura acadêmica já é reconhecida como a mais moderna e completa da região. Nesta sexta-feira (27), autoridades públicas de todas as esferas e representantes de entidades participaram da cerimônia com a presença da família dos fundadores da instituição: os professores Agripino de Oliveira Lima (em memória) e Ana Cardoso Maia de Oliveira Lima.

O diretor geral da Apec – mantenedora da Unoeste, Dr. Augusto Cesar de Oliveira Lima, em pronunciamento, agradeceu a todos, em especial a suas irmãs presentes, a Reitora Ana Cristina e Maria Regina, e aos colaboradores e estudantes de todos os campi. “A Unoeste é fruto do sonho dos meus pais [Professor Agripino e Dona Ana]. Mas, um sonho sonhado junto ganha muito mais força e foi sempre o que aconteceu nesta universidade. Hoje, temos a honra de fazer parte da história desta cidade e, mais ainda, temos muito orgulho de contribuir não somente com a área educacional, mas também na melhoria da saúde e no desenvolvimento da Baixada Santista”.

Dr. Cesar Lima ainda destacou o projeto de expansão em Guarujá, para a abertura de novos cursos de graduação e pós-graduação, presencial e EAD, inclusive em outras áreas do conhecimento. “Sabemos o quanto podemos transformar a vida das pessoas e por isso reforço aqui o nosso compromisso”, frisou.

Para Ana Cristina de Oliveira Lima, o objetivo é fazer com que o campus de Guarujá seja referência em ensino, semelhante ao que ocorre em Presidente Prudente. “Eu quero que aqui também seja um campus de referência como Prudente já é há mais de 30 anos e Jaú está sendo também. Aqui ainda é muito novo, mas, temos a certeza de que com o nosso trabalho e a nossa dedicação, conseguiremos chegar lá”, afirma a reitora, que lembra do trabalho de competência e excepcional realizado pelos pais e fundadores.

A cerimônia de inauguração oficial integra as comemorações do cinquentenário da Unoeste, universidade que nasceu em Presidente Prudente, em 3 de outubro de 1972, e há décadas está entre as principais instituições do país. Desde o ano passado, ostenta o status de 2ª melhor universidade particular do estado de São Paulo, com base em avaliações do Ministério da Educação (MEC), posição que abrange seus quatro campi acadêmicos: dois em Prudente, um em Jaú e outro em Guarujá, bem como seus mais de 100 polos da Educação a Distância no Brasil e o primeiro internacional, no Japão. O Jubileu de Ouro registra ainda outro número expressivo: mais de 120 mil profissionais formados.

Registro histórico

Esta sexta-feira certamente marca um dos principais momentos da história da Unoeste, que é a primeira etapa da concretização do sonho de expansão da universidade. Por conta do longo período de isolamento social em razão da pandemia, as cerimônias de inauguração precisaram ser adiadas. Em agosto também ocorrerá a solenidade oficial do campus de Jaú.

O evento foi realizado em um dos auditórios do campus de Guarujá para convidados externos, colaboradores e alunos representantes das turmas da Faculdade de Medicina de Guarujá. Dentre as autoridades públicas presentes, esteve o deputado estadual Mauro Bragato. Já pela Unoeste, também participaram o vice-reitor, Brunno de Oliveira Lima Anéas; os pró-reitores Guilherme de Oliveira Lima Carapeba (Administrativo), José Eduardo Creste (Acadêmico) e Adilson Eduardo Guelfi (Pesquisa, Pós e Extensão); além do diretor das Faculdades de Medicina da Unoeste, Murilo de Oliveira Lima Carapeba.

Após a solenidade, os convidados foram recepcionados com um coffee break e na sequência puderam conhecer a estrutura do novo campus. Orlando Rogério Antoniasi Azevedo esteve acompanhado da esposa, Juliane Azevedo, de São José do Rio Preto. “Viemos ver essa maravilha e ficamos impressionados. A Unoeste está muito avançada, com muita tecnologia. Fiquei impressionado com a holografia e os robôs. Já temos a parte humana que vai trazer uma experiência excelente, mas, esses alunos serem testados em situações reais que não agridem situações éticas, que evita o erro na ponta, faz toda a diferença. Então, só temos que parabenizar a Unoeste”.

Convidados conhecem estrutura do novo campus da Unoeste (Foto: Débora André)

Unoeste Guarujá

No litoral paulista a Unoeste chegou em março de 2019 com a Faculdade de Medicina de Guarujá, inicialmente funcionando em pavimento anexo ao Hospital Santo Amaro. O novo campus recebe alunos dos cursos de Medicina e Biomedicina semipresencial desde o segundo semestre de 2021 e uma das principais características é a tecnologia de ponta empregada para o ensino.

O campus próprio chama a atenção de quem o vê de fora, principalmente pela sua arquitetura moderna. São aproximadamente 17 mil m² de área construída, mais de 30 laboratórios, todos equipados com o que existe de mais moderno, dentre eles a Sala Betha e o Laboratório de Habilidades e Simulação, o qual possui 14 estações para a prática acadêmica. O prédio possui salas de aula amplas, salas de metodologias ativas, laboratórios de informática, quatro auditórios, além da biblioteca com salas de estudo em grupo e individual, entre outros espaços.

A prefeita em exercício de Guarujá, Dra. Adriana Machado, ressaltou a contribuição da universidade ao município e mencionou o aprimoramento dos atendimentos nas unidades de saúde e no hospital com a presença dos estudantes e professores. Destacou também o orgulho em participar deste momento, principalmente por conhecer de perto a qualidade da universidade, já que ela é formada pela Faculdade de Medicina da Unoeste Presidente Prudente. “A gente vai falar de uma cidade de Guarujá antes da Unoeste e depois dela, eu tenho certeza disso. Vocês não têm noção de como o meu coração está grato em saber que toda essa estrutura está aqui. Porque juntos vamos sim transformar vidas, vamos fazer a diferença e escrever uma nova história na cidade de Guarujá!”.



Coordenadora do curso médico em Guarujá, a Dra. Erika Magalhães Suzigan pontuou que as melhorias com a chegada da universidade transcendem o setor educacional. “A chegada do novo campus já modificou a região e seu entorno com novos estabelecimentos comerciais, geração de emprego, novos empreendimentos, promovendo movimentação da economia – valorização imobiliária – e consequentemente, trazendo a melhora na sociedade”.

Na saúde, a coordenadora da graduação ressalta que a Unoeste Guarujá cumpre com o seu dever social, com a formação de médicos capacitados na técnica e, acima de tudo, humanos. “Os alunos estão inseridos nas Unidades de Saúde da Família [Usafas] desde o 1º semestre, acompanhando todos os passos da atenção básica. Hoje, já estamos inseridos em oito unidades, espalhadas em toda a Ilha de Santo Amaro, o que promove a inserção da universidade em diversas comunidades. Isso faz com que a cidade de Guarujá, com suas múltiplas faces, tenha os futuros médicos conhecendo a realidade, inseridos na verdade do processo de saúde-doença e podendo contextualizar e problematizar as intervenções e soluções para seus pacientes”, completou.

A acadêmica Júlia Bili é integrante da Atlética do curso de Medicina da Unoeste Guarujá. Ela participou da cerimônia de inauguração como representante discente e contou que foi um momento de muita emoção. “Me emocionei demais! Para mim, crescer com a Unoeste é um prazer. Quanto mais a instituição cresce, a minha educação cresce junto e isso eu vou levar para a minha vida toda. É muito importante esse crescimento e estou muito feliz de estar aqui e poder representar os amigos de uma forma geral”, pontuou.

Sobre a Unoeste

A Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) iniciou suas atividades no ensino superior em Presidente Prudente (SP) em 1972. Atualmente também está nas cidades paulistas de Jaú e Guarujá com seus campi. Possui cursos nas modalidades presencial e a distância (EaD) com mais de 100 polos de apoio em todo o país e agora com o primeiro polo internacional, no Japão. É a 2ª melhor universidade particular do estado de São Paulo, com base nas avaliações do MEC. Tem uma comunidade acadêmica de 16 mil pessoas, entre alunos e funcionários, já tendo formado mais de 120 mil profissionais para o mercado de trabalho. Nas modalidades presencial e a distância, oferece mais de 100 cursos de graduação, mais de 140 especializações, além de mestrados e doutorados recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC).