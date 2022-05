Vítima de acidente na SP-294 não resiste e morre após três dias internada

Faleceu nesta sexta feira (27) a jovem Laine Ferreira, de 29 anos, que sofreu ferimentos graves em um acidente ocorrido na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), na última terça-feira (24). A vítima foi socorrida aos Hospital das Clínicas de Marília, onde recebeu atendimento médico, mais infelizmente veio a óbito ontem.

Segundo informações, Laine e uma amiga estavam em uma moto em direção ao trabalho quando ocorreu o acidente envolvendo um caminhão. Consta que a moto estaria tentando adentrar a rodovia quando houve a colisão. A amiga também sofreu ferimentos e foi conduzida para atendimento médico em uma instituição de Marília.

De acordo com informações de amigos, postadas em redes sociais, o corpo da jovem Laine Ferreira foi velado no Velório Municipal de Herculândia. O sepultamento aconteceu neste às 10h00 no Cemitério Municipal de Herculândia.