Após discutir com o esposo, mulher ameaça tirar a própria vida e desaparece

Segundo a família, Thaís chegou a ir no show deste sábado no balneário de Panorama com o esposo e sua irmã, ao retornar para casa houve uma discussão com seu esposo.

A mulher teria dito que iria sair de casa e tirar sua própria vida.

A família relata que não houve agressão do marido de Thaís contra ela. Disse que nunca ocorreu de ela sair de casa e ficar sem dar notícia.



A família já procurou por todos os lugares e não encontraram. Thaís é mãe de três crianças pequenas, um de 2 anos e 6 meses, um de 5 anos e outro de 11 anos.

“Estamos todos desesperados preocupados com ela. Se alguém tiver notícias por favor entrar em contato com os números 981922628 ou 981709546 muito obrigado, diz Isaías Ubeda Martins, o pai de Thaís.