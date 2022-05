Casa fica parcialmente destruída após incêndio

A causa do incêndio é desconhecida e a residência foi interditada pela Defesa Civil do município. Com a destruição do quarto, dois guarda roupas também foram destruídos sendo assim as crianças de 2 anos e a outra de 1 ano perderam todas as roupas, por isso quem puder ajudar estas crianças entrem em contato pelo telefone 18 99792-1252 falar com a Paloma.