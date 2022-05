FLORA RICA: Município é contemplado com viatura para a Defesa Civil, ambulância e pá carregadeira

No dia 20, a prefeita interina Rosicler Ribeiro Camargo acompanhada do secretário do Meio Ambiente Inaldo dos Santos Nascimento e do vereador Paulo Eduardo, estiveram presentes em Presidente Prudente durante a visita do governador Rodrigo Garcia, que realizou a entrega de veículos, máquinas e anunciou obras para as cidades da região.

As ações foram anunciadas durante o “Governo na Área”, que busca intensificar as relações institucionais entre Governo do Estado, Prefeituras e Câmaras Municipais, além de ampliar a transparência das ações governamentais à população.

Na oportunidade, a prefeita recebeu das mãos do governador Rodrigo Garcia, as chaves de uma viatura da Defesa Civil que auxiliará a Coordenadoria Municipal de Defesa civil de Flora Rica na prevenção de acidentes, queimadas e inundações.

Ainda o município de Flora Rica foi contemplado com uma máquina pá carregadeira e uma ambulância, sendo recebido pela prefeita interina que agradeceu o governo do Estado pelas conquistas em favor da população.

Os dois veículos e a máquina foram apresentados à população de Flora Rica e ficaram expostos em frente ao terminal rodoviário.