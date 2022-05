FLÓRIDA: Iniciada implantação de iluminação de lâmpadas de led em ruas e avenidas

Está sendo iniciada pela Prefeitura Municipal de Flórida Paulista a substituição de luminárias e lâmpadas da iluminação pública de avenidas e ruas da cidade por lâmpadas de led.

Para a execução da obra, a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, contratou uma empresa especializada.

No processo licitatório saiu vencedora a empresa Degrande & Santos Instalações Elétrica Ltda. da cidade de Lucélia que apresentou o valor de R$ 328.004,42, compreendendo o fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.

A obra está sendo executada com recursos financeiros transferidos pelo Gover no do Estado de São Paulo através da Secretaria de Desenvolvi mento Regional.

O recurso foi viabilizado pelo ex-secretário Executivo da Habitação Fernando Marangoni atendendo pedido do prefeito Wilson Fróio Júnior e do vice-prefeito Sidnei Gazola.

A verba total viabilizada foi de R$ 500 mil, sendo que como conseguiu na licitação um preço menor, ou seja, quase R$ 330 mil, o restante do valor de R$ 170 mil, já foi autorizado pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury, utilizado do recurso para nova licitação para implantação de lâmpadas de led em outros locais que ainda não foram beneficiados.

De acordo com o prefeito Fróio e o vice Nei Gazola a implantação de lâmpadas de led além de garantir maior iluminação e segurança, proporcionará ainda economia com gastos de energia elétrica pela Prefeitura Municipal.