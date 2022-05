MARIÁPOLIS: DER publica contratação de empresa para asfaltar a estrada Mariápolis à Caiabu

O DER (Departamento de Estradas e Rodagem) órgão ligado ao Governo do Estado, publicou no Diário Oficial do Estado no último dia 19 de maio, extrato de homologação do edital de contratação de empresa que irá executar a pavimentação asfáltica do trecho de estrada entre Mariápolis e Caiabu (estrada vicinal CBU-010/MRP-040).

O prefeito Ricardo Watanabe publicou em suas redes sociais a confirmação da contratação da empresa.

A referida estrada de terra com extensão de 12,87 km, até o Distrito de Iubatinga em Caiabu receberá pavimentação e completará o trecho com asfalto entre as duas cidades, ligando as regiões da Nova Alta Paulista à Sorocabana.

De acordo com a publicação efetuada pelo DER no Diário Oficial, a empresa vencedora do processo de licitação realizado pelo Governo do Estado foi a empresa Installe Engenharia Ltda. que já foi convocada para recolher a caução no valor de R$ 1.722.494,07 aos cofres estaduais e assinar o contrato.

Após assinado o contrato, a empresa deverá aguardar a ordem de serviço do DER para então iniciar a obra que está prevista em R$ 36,8 milhões.