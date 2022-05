Motociclista morre em grave acidente na SP-294

Um jovem morador em Quintana, faleceu em grave acidente ocorrido na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), na tarde deste domingo (29).

A colisão envolvendo moto e carro aconteceu na altura do quilômetro 494, no trecho entre Pompeia e Quintana, mais precisamente no distrito de Paulópolis.

Segundo as primeiras informações, por motivos a serem apurados, ocorreu uma colisão frontal envolvendo um veículo Tracker e a moto Kawasaki Z-900 que era conduzida pela vítima, que faleceu no local.

O motorista do veículo não teve ferimentos e as circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela polícia.