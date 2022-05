Motorista ferido em acidente entre caminhões morre em hospital de Rio Preto

Segundo o boletim de ocorrência, Gildemar Tomé Campos, de 49 anos, deu entrada no Hospital da Base na quarta-feira (25), dia do acidente, mas não resistiu aos ferimentos. O velório será em Olímpia (SP), na manhã desta segunda-feira (30).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu quando um veículo bateu na lateral do outro, enquanto os outros dois colidiram de frente.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito ficou interditado por seis horas, pois um dos veículos envolvidos no acidente estava carregado com formol. O congestionamento no trecho da BR-153 chegou a dez quilômetros.