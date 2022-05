‘Chitãozinho e Xororó 50 anos’ terá especial na Globo e turnê mundial

Como pensar no universo sertanejo e não se lembrar de Chitãozinho e Xoxoró? Impossível, né? A dupla é referência e representa o pioneirismo no mercado musical. Com milhões de fãs e uma coleção de sucessos, eles apresentam em 2022 a turnê inédita ’50 anos – Por Todos os Tempos’.

Na missão de retratar uma narrativa cheia de cronologia, a aposta do projeto é mostrar a estrada percorrida pelos irmãos ao longo dessas cinco décadas de carreira, além de entregar uma experiência repleta de emoção e modernidade ao público – especialmente nesse período ‘pós-pandemia’, com maior carência de entretenimento e cultura.