FLÓRIDA: Governo do Estado entrega veículos e máquinas através do Programa Nova Frota

O governador Rodrigo Garcia esteve em Presidente Prudente no dia 20 de maio e por meio da ação chamada de Governo na Área entregou para Prefeitura de Flórida Paulista veículos e máquinas que o município conquistou por meio do Programa Nova Frota SP.

Flórida Paulista foi contemplada com uma ambulância, uma pá carregadeira, um caminhão de coleta seletiva, uma viatura para segurança no campo e uma retroescavadeira (que será entregue nos próximos meses).

Esteve presente no evento, o prefeito Wilson Fróio Júnior e o vice-prefeito Sidnei Gazola, o presidente da Câmara Municipal Tiago Ribeiro de Souza e os vereadores João Catenga e Gato do Ovo, além de secretários e representantes da administração municipal.

O Programa Estadual Nova Frota SP foi desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo com o objetivo de fazer com que as prefeituras de todo o estado tenham acesso facilitado a veículos e maquinários destinados à prestação de serviços.

Na plataforma, os municípios puderam visualizar a oferta de diferentes veículos e máquinas, sendo que Flórida Paulista fez a seleção de cinco equipamentos levando em consideração a necessidade local.

No sábado (21), a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista expôs no terminal rodoviário os veículos e máquinas conquistados e ainda realizou desfile por ruas e avenidas apresentando a importante conquista para a população floridense.