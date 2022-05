IRAPURU: Município é beneficiado com veículo e equipamentos para a Defesa Civil

O município de Irapuru foi contemplado pelo Governo do Estado de São Paulo, com a destinação de uma viatura zero quilômetro, da marca Fiat Strada, que será utilizada pela Defesa Civil Municipal.

O veículo foi entregue pelo governador Rodrigo Garcia durante evento no dia 20 de maio em Presidente Prudente.

Em oficio, o deputado federal Samuel Moreira informou que a destinação dessa viatura para o município de Irapuru foi viabilizada junto ao Governo do Estado atendendo solicitação da vereadora Rosa Cicero. Além da viatura foram destinados um kit de motosserra, holofotes, lanternas e tripés.

O veículo e os equipamentos fazem parte do kit para serem utilizados em atividades preventivas e de salvamento no município de Irapuru.

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, a vereadora Rosinha Cicero agradeceu ao deputado federal Samuel Moreira, pelo atendimento de sua solicitação.