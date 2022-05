Mulher é flagrada tentando entrar em penitenciária com celular nas parte íntimas

No último sábado (28), a companheira de um sentenciado da Penitenciária de Irapuru foi impedida de entrar na unidade prisional após ser flagrada com objeto suspeito no corpo, o que pode ser avistado através das imagens geradas pelo scanner corporal durante revista.

A mulher confirmou que trazia consigo um aparelho celular nas partes íntimas e um pedaço de fio de estanho.

Num local reservado, retirou o material do corpo e o entregou a agentes femininas.

A mulher foi então suspensa do rol de visitas e o sentenciado encaminhado ao Pavilhão Disciplinar para averiguação dos fatos.