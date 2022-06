Adamantina participa de reunião promovida pela Câmara Setorial da Sericicultura

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) participou de reunião promovida pela Câmara Setorial de Sericicultura.

As câmaras setoriais são fóruns de discussão que reúnem representantes de entidades públicas e privadas de determinada cadeia produtiva do agronegócio.

A pauta do encontro objetivava a discussão sobre o crescimento da sericicultura, a sericicultura como forma de aumentar o rendimento do agricultor do oeste paulista, a certificação orgânica para exportação e ações integradas de combate à deriva de agrotóxicos.

O evento aconteceu na cidade de Bastos que é o berço da sericicultura no Brasil. De acordo com o secretário Gustavo Andrade, a participação em tais encontros é uma forma de encontrar meios para desenvolver novos mecanismos para geração de renda voltada, para, principalmente, a agricultura familiar.

“Com a cultura da seda, o produtor pode conseguir desenvolver além da cultura principal, inicialmente uma cultura secundária que lhe proporciona um rendimento mensal. Gerando renda, investimento e mais qualidade de vida ao produtor”, explica.





Relembre



Em março, uma comitiva formada pelo prefeito Márcio Cardim, os secretários Thiago Benetão (SAAMA) e Luciana Pereira (gabinete) e Gustavo Andrade (Desenvolvimento Econômico) mais a equipe técnica responsável pelo desenvolvimento dos projetos do PAAM e do Euroclima e Energisa fizeram uma visita técnica a Bratac, na cidade de Bastos.

O objetivo do encontro foi conhecer in loco a sericultura e como ela pode contribuir para dar prosseguimento às ações de uma agricultura resiliente já desenvolvida no município por meio do Programa Euroclima + e do Programa de Eficiência Energética, executado em parceria com a Energisa, além de ser uma proposta de nova fonte de renda aos agricultores locais.