Buraco aberto após temporal ‘engole’ carro em rua de Bauru; motorista teve ferimentos leves

O carro que levava um casal e seu filho de um ano passava pela quadra 1 da Rua Massao Sakata quando o asfalto cedeu e o carro caiu no buraco. Segundo Yasmin Ketelen Silva, esposa do motorista, a família voltava de um aniversário na hora do acidente, mas todos conseguiram sair do veículo assim que ele caiu no buraco.