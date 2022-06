FLÓRIDA: Colaborador do Auto Posto São José é destaque em reportagem do Fantástico

O floridense Pedro Eduardo Rodrigues, 47 anos de idade, colaborador do Auto Posto São José de Flórida Paulista, foi destaque em uma reportagem da última edição do Fantástico da Rede Globo de televisão veiculada no domingo (29).

Ele figura dançando a música “Acorda Pedrinho” em um vídeo com o “rit” do momento, que está fazendo sucesso em nível nacional e internacional e que havia sido publicado nas redes sociais da empresa sendo compartilhado pelos demais colaboradores e outras pessoas.

A reportagem do Fantástico conta a história de um jogador de sinuca que era frequentador de um bar e que simplesmente “dormia” em público, dentro do estabelecimento enquanto esperava pela sua vez de jogar; daí então, dando inspiração e origem ao sucesso “Acorda Pedrinho” da banda curitibana “Jovem Dionísio” que também frequentava o mesmo local.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, “Pedrão” como é conhecido na Cidade Amizade, destacou que ficou surpreso ao ver sua imagem na tela da TV Globo e que logo após a veiculação da reportagem, passou a receber mensagens e ligações de amigos de Flórida Paulista e região que imediatamente o reconheceram.



“Eu fiquei impressionado e custei um pouco a acreditar no que estava vendo. Nós gravamos os vídeos há cerca de um ano com o intuito de chamar a atenção dos clientes e amigos para as promoções do posto e de fato não esperava que neste vídeo, seríamos surpreendidos e apareceríamos no Fantástico”, comentou Pedrão.

Já o empresário Rafael Borges, destacou o empenho de toda a equipe nas gravações semanais e que o que era só uma brincadeira das redes sociais, se tornou tão séria que foi parar em rede nacional através do conteúdo veiculado pela Globo.

“Muito legal e gratificante perceber o empenho de todos nas gravações dos vídeos, até a gente acaba caindo nessa dança e aparecendo em um ou outro vídeo animado. Vamos continuar gravando, até porque tem cliente que gosta da brincadeira e elogia o alto astral ao levar os nossos preços, promoções e descontos de forma descontraída”, destacou Rafael Borges.

ASSISTA ABAIXO A REPORTAGEM DO FANTÁSTICO