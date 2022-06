Suspeito de roubo é preso após trabalho da Polícia Civil

Ele foi reconhecido pela vítima e os policiais civis apreenderam os cartões bancários que foram restituídos à vítima. O preso foi indiciado pelo crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal, cuja pena é de 4 a 10 anos.

A Polícia Civil apura ainda, a participação do indivíduo em ao menos dois outros crimes de furtos, ocorridos na cidade de Junqueirópolis. O acusado já possui antecedentes criminais pelos crimes roubo e furto, e no sistema consta ser egresso do sistema penal desde do dia 28, do mês de dezembro passado.