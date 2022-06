FLÓRIDA: Associação Comercial entrega prêmios da promoção Dia das Mães

A Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista (Acifp) realizou a entrega dos prêmios da promoção Dia das Mães.

Os prêmios foram entregues na sede da associação comercial, onde estiveram presentes o presidente Murilo Ricardo e os empresários cujos cupons premiaram os clientes.

Além levarem para casa os prêmios físicos e vale compras, os contemplados assinaram os termos de recebimento e foram orientados com importantes informações sobre o uso dos mesmos, que obrigatoriamente, devem ser consumidos no comércio de Flórida Paulista visando fortalecer as vendas nas empresas associadas.

Vale destacar que nesta campanha foram sorteados quase R$ 6 mil em prêmios, sendo: três vale compras de R$ 1 mil (1º, 2º e 3º prêmio); um celular Xiaomi 9A com 32 giga de memória (4º prêmio); uma fritadeira da Midea de 3 litros (5º prêmio); um grill / panela gourmet da Multilaser (6º prêmio) e um liquidificador da Britânia de 12 velocidades e 1.200 watts.

A próxima campanha que começa a ser planejada pela Acifp é a de Dia dos Pais, que deve ter início no mês de julho.