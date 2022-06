JUNQUEIRÓPOLIS: Executado o recapeamento asfáltico em avenidas e ruas

A Prefeitura de Junqueirópolis está realizando o serviço de recapeamento com lama asfáltica realizado com maquinário, matéria-prima e funcionários do setor de obras do município através do PDM (Plano de Desenvolvimento Municipal) nas ruas e avenidas da cidade.

Nessa etapa já foram beneficiadas: Rua das Américas (entre a Avenida Rio Branco e a Avenida Campos Salles); Rua Tiradentes (entre a Avenida Latina e a Rua das Américas); Rua Independência (entre a Avenida Latina e a Rua das Américas) e Rua São Luiz (entre a Avenida Rio Branco e a Rua Independência).

De acordo com o prefeito Osmar Pinatto a conclusão dos serviços de melhorias nas vias públicas segue com a pintura de solo da sinalização de trânsito, no mesmo padrão das vias centrais.

Sendo que a Prefeitura através do setor de Assuntos Viários, realiza os serviços de sinalização com pintura de solo e melhorias das placas verticais nas Ruas e Avenidas recém-recapeadas, oferecendo aos munícipes de todos os setores, a melhor qualidade no pavimento para veiculação e uso dos pedestres.