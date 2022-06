Polícia Civil prende acusado de matar comerciante a tiros

Segundo as investigações desencadeadas pela Polícia Civil, o homem entrou no estabelecimento em que a vítima trabalhava e a surpreendeu pelas costas, disparando os tiros que mataram a comerciante.

De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime está atrelada a desentendimentos e relacionamento extraconjugal mantido pela vítima com o pai do autor.